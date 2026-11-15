(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Anna Claudia Petrillo è la nuova segretaria generale di Arcigay, la prima donna a ricoprire questo ruolo nella storia dell'associazione. Luciano Lopopolo è il nuovo presidente nazionale. Il XVIII Congresso nazionale dell'associazione si è chiuso oggi a Roma, con il voto delle 181 persone delegate. Ha vinto la mozione "Saperi in circolo - Da convergenze inedite", che sosteneva le loro candidature. "Questa vittoria - ha detto la neo eletta - è il riconoscimento di un percorso collettivo, partecipato, che ha reso veramente accessibile la partecipazione politica. Io vengo da Latina, una piccola città che può diventare una risorsa per tutta Arcigay: nessun comitato dovrà mai sentirsi solo". "Concentriamoci su quello che c'è fuori da noi - ha proseguito la nuova segretaria generale - Stiamo attraversando un momento buio: l'approccio securitario, i decreti sicurezza fatti uno dopo l'altro, la legge Valditara. Questa Italia decide quali corpi possono attraversare una frontiera e quali devono essere respinti, quali possono desiderarsi senza vergognarsi, quali possono riprodursi, quali famiglie devono esistere, quali identità devono essere certificate. Non basta aggiungere gay, lesbiche e persone trans alla lista della spesa della sinistra: bisogna riscrivere le categorie e i paradigmi. Perché i nostri corpi lavorano, pagano affitti, attraversano frontiere. Dobbiamo essere capaci di stare nel conflitto, di prendere posizione, di non avere paura e non arretrare". Anna Claudia Petrillo vive a Latina, dove è stata vicepresidente di Arcigay Latina - Seicomesei e portavoce del Lazio Pride, che nel 2023 ha portato il Pride regionale in città. Dal 2022 fa parte della segreteria nazionale di Arcigay con la delega ai rapporti con i territori. Luciano Lopopolo, insegnante di Bisceglie, è attivista dal 2012 di Arcigay Bat 'Le Mine Vaganti', il comitato di Barletta-Andria-Trani. È stato presidente nazionale dal 2018 al 2022, eletto al congresso di Torino, e nell'ultimo mandato ha fatto parte della segreteria nazionale con la delega alla formazione. (ANSA).