(ANSA-AFP) - SIDNEY, 20 AGO - Il ministro degli Esteri australiano Penny Wong ha detto di essere "indignata" per la decisione di Israele di archiviare l'indagine penale sulla morte dell'operatrice umanitaria australiana Zomi Frankcom e dei suoi colleghi a Gaza. "Convocherò l'ambasciatore israeliano in Australia, Hillel Newman, e ho chiesto all'ambasciatore australiano in Israele di comunicare direttamente la nostra posizione a Israele, mentre il governo australiano valuta i prossimi passi da compiere" ha dichiarato in un comunicato. (ANSA-AFP).