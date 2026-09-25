(ANSA) - ROMA, 25 SET - Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato l'omologo russo Serghei Lavrov a margine dell'Assemblea dell'Onu. Nel corso dell'incontro il ministro iraniano ha elogiato la posizione responsabile della Russia nell'opporsi all'aggressivo unilateralismo statunitense e allo sfruttamento delle organizzazioni internazionali per esercitare pressioni sulle nazioni indipendenti", ha riferito lo stesso Araghchi in una nota su Telegram. I ministri "si sono confrontati sugli sviluppi in Asia occidentale, a seguito delle ripetute violazioni degli impegni da parte degli Stati Uniti e della loro inosservanza dei termini dell'intesa di Islamabad. Il ministro degli Esteri iraniano ha aggiornato il suo omologo russo sullo stato attuale dei negoziati e sull'intesa raggiunta tra Iran e Oman per l'istituzione di una rotta di navigazione sicura nello Stretto di Hormuz, nonché sugli sforzi di mediazione in corso per comunicare le condizioni e gli elementi necessari per un ritorno al processo diplomatico". "Attribuendo l'attuale insicurezza nello Stretto di Hormuz direttamente alla violazione degli impegni e alle azioni ostili degli Stati Uniti contro l'Iran", Araghchi ha sottolineato che "così come la Repubblica Islamica dell'Iran ha mostrato serietà in ambito diplomatico, essa resta determinata a difendere i propri interessi nazionali e la propria sicurezza, impedendo agli Stati Uniti di sfruttare lo Stretto di Hormuz per minacciare la sicurezza nazionale iraniana". Secondo Araghchi, Lavrov ha ribadito "la posizione di principio della Russia di condanna dell'aggressione militare da parte di Stati Uniti e Israele contro l'Iran". (ANSA).