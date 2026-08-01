(ANSA) - ROMA, 02 AGO - Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha messo in guardia contro qualsiasi "azione avventuristica" da parte degli Stati Uniti, in conversazioni telefoniche separate con il suo omologo turco e con il comandante dell'esercito pachistano, secondo quanto riportato dallo stesso ministro iraniano su Telegram, scrivono al Jazeera e Times of Israel. Araghchi ha sottolineato la prontezza del suo Paese a rispondere con decisione a qualsiasi "aggressione". Il capo della diplomazia di Teheran si è rivolto anche alla sua controparte saudita, affermando che qualsiasi "aggressione" da parte di Stati Uniti e Israele o la partecipazione di Paesi della regione a queste azioni riceverà una "risposta decisa e proporzionata". (ANSA).