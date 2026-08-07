(ANSA) - ROMA, 07 AGO - Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi in un post su X ha affermato che l'esercito iraniano ha dimostrato la sua capacità di affrontare "l'esercito più costoso del mondo" e ha invitato i musulmani a "restare uniti" contro gli "stranieri malintenzionati". "Le potenti forze armate iraniane hanno dimostrato la loro prontezza, capacità e forza di fronte all'esercito più costoso del mondo - ha affermato Araghchi -. Quando i musulmani restano uniti, possiamo affrontare a testa alta ogni sfida proveniente da estranei malintenzionati. È tempo di contare solo su noi stessi e di abbracciare la vera fratellanza". (ANSA).