(ANSA) - RIAD, 15 SET - Una serie di attacchi condotti ieri dagli Houthi dello Yemen mediante missili balistici e droni ha causato il ferimento di 13 civili nel sud dell'Arabia Saudita, ha annunciato oggi la coalizione militare guidata da Riad contro i ribelli filo-iraniani. "Lunedì 14 settembre 2026 la milizia ha lanciato attacchi contro obiettivi civili nelle città di Khamis Mushait, Abha e Taif utilizzando diversi missili balistici e droni, provocando ferite da lievi a moderate a tredici civili, oltre a danni a sette abitazioni e due veicoli", ha scritto su X un portavoce della coalizione. (ANSA).