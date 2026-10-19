(ANSA) - PERUGIA, 19 OTT - Approda in Aula la proposta di legge umbra di iniziativa popolare "Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito". Sarà infatti discussa dall'Assemblea legislativa nella prossima riunione di giovedì 22 ottobre. La terza Commissione della stessa Assemblea ha infatti approvato a maggioranza il testo. Lo ha fatto con i voti favorevoli di Pd, M5s e Avs. Contrari FI, FdI mentre il rappresentante dei civici di Ud-Pp non ha partecipato al voto. Il testo è stato emendato durante i lavori di Commissione, riferisce l'ufficio stampa dell'Assemblea. Il voto ha fatto seguito all'audizione con la presidente della Giunta regionale, Stefania Proietti, con dirigenti della Sanità e con il direttore della Usl Umbria 1. (ANSA).