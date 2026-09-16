(ANSA) - WASHINGTON, 16 SET - Donald Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Ue nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. "Applicherei dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa. Se lo facessero non farebbero altro che peggiorare la situazione", ha assicurato il tycoon. "Lo trovo ridicolo"; ha aggiunto Trump, parlando della proposta dell'Ue di dare seguito all'operazione del Canada come il primo membro associato dei 27, così come illustrato mercoledì dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Se dovessero farlo, e se dovessi ritenerlo un atto ostile, applicherò dazi molto pesanti o interromperò i rapporti commerciali con l'Europa", ha assicurato appena sceso dall'Air Force One in North Carolina. Il tycoon parteciperà a un evento elettorale a Gastonia, a sostegno di Michael Watley, il candidato repubblicano al Senato nello Stato, dove la competizione è molto serrata in vista delle midterm, con il democratico Roy Cooper che appare in vantaggio nei sondaggi più recenti (50,2% contro 42,4%). (ANSA).