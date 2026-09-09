(ANSA) - ROMA, 09 SET - Con una grandezza simile a quella di un passaporto e facile da usare con una mano, Apple lancia il suo iPhone pieghevole, l'iPhone Duo."Un nuovo design per valorizzare cosa ti serve", ha affermato il nuovo Ceo della società di Cupertino, John Ternus, che dall'1 settembre ha preso il testimone da Tim Cook alla guida della società per 15 anni. E' il primo grande cambiamento di design per il telefono della Mela dal lancio del suo primo smartphone avvenuto nel gennaio del 2007, protagonista Steve Jobs. Ispirato all'iPad, come ha sottolineato Ternus, il formato consente di lavorare con due app affiancate, guardare contenuti su uno schermo più ampio e poi richiudere il dispositivo in formato tascabile. Riguardo le caratteristiche tecniche, lo schermo esterno misura 5,4 pollici e offre il 90% della superficie dello schermo di iPhone 18 Pro. Lo schermo interno è un Super Retina XDR da 7,6 pollici, con una superficie superiore del 50% rispetto a quella di iPhone 18 Pro Max. Un sistema di magneti tiene il dispositivo chiuso. I preordini apriranno alle ore 14 del 16 ottobre, la disponibilità è prevista dal 23 ottobre. (ANSA).