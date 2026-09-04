(ANSA) - CAGLIARI, 04 SET - E' stato condannato a quattro anni e otto mesi in tribunale a Cagliari l'uomo che nel maggio del 2025 appiccò un incendio nelle campagne di Sarroch (Cagliari), non distante dal centro abitato e dalla raffineria della Saras. Il procedimento trae origine dall'attività investigativa svolta dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna, che ha consentito di ricostruire la dinamica dell'incendio e di raccogliere elementi di prova nei confronti dell'indagato. Il rogo si sviluppò nel pomeriggio del 29 maggio 2025, in località Su Leunaxi, nell'agro del Comune di Pula. La tempestiva segnalazione delle fiamme aveva consentito alle squadre antincendio del Corpo forestale di raggiungere rapidamente l'area interessata e di avviare le operazioni di contenimento e spegnimento, con l'ausilio anche di elicotteri. Dalle indagini, dopo il ritrovamento in corrispondenza del punto di innesco di un dispositivo incendiario artigianale parzialmente combusto, grazie alle immagini e registrazioni video, è emerso che l'uomo aveva lanciato l'ordigno dalla sua auto sul bordo della strada. Da lì era scattato l'arresto, sino alla condanna a quattro anni e otto mesi emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari. (ANSA).