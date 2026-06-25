(ANSA) - COMO, 25 GIU - Alle 3.20 di questa notte i vigili del fuoco sono intervenuti a Lomazzo (Como) in via Somaini per la segnalazione di un incendio in un appartamento. Il rogo si è sviluppato davanti al portone d'ingresso dell'abitazione, al piano terra. L'uomo che vi soggiornava, di 74 anni, è stato portato all'esterno ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il personale del 118 che ne ha accertato la morte. Quindici persone residenti nei sette appartamenti dell'edificio sono state evacuate. Indagini in corso per ricostruire dinamica e cause dell'incendio. (ANSA).