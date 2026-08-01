(ANSA) - MILANO, 01 AGO - È stata aperta nella sede della comunità Exodus al Parco Lambro di Milano la camera ardente di don Antonio Mazzi, il fondatore della comunità morto ieri all'età di 96 anni. La camera ardente è stata allestita nella mensa della struttura, lo stesso luogo dove il sacerdote pranzava ogni giorno insieme ai ragazzi accolti dalla comunità. Accanto al feretro sono stati deposti alcuni oggetti a lui cari, tra cui i sandali, simbolo del cammino, e una Bibbia, dono di un caro amico, aperta sul passo della Pentecoste. All'apertura della camera ardente erano presente l'assessore alle Opere pubbliche del Comune di Milano, Marco Granelli e il vicepresidente di Exodus Franco Taverna. Tra i fiori già arrivati, quelli inviati dal cantante Albano Carrisi e dalla Nazionale Italiana Magistrati, da anni vicina alla Fondazione Exodus. (ANSA).