(ANSA) - MILANO, 23 OTT - La Procura di Milano ha aperto un'indagine per devastazione e saccheggio, al momento a carico di ignoti, per far luce sui disordini dello scorso weekend che hanno interessato le vie del centro città. Il fascicolo, coordinato dal pool antiterrorismo e nel quale c'è anche il capitolo dei messaggi social, contiene la prima informativa della Digos su quanto accaduto lo scorso weekend, ma non ancora l'elenco dei denunciati o identificati su cui sono in corso le indagini. Escluse le posizioni dei 10 maggiorenni già arrestati. In vista di domani e dopodomani il procuratore Marcello Viola ha rafforzato i turni, con una sorta di reperibilità di altri pm che in caso affiancheranno il collega in servizio. (ANSA).