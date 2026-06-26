(ANSA) - TEL AVIV, 26 GIU - "L'accordo quadro firmato oggi rappresenta il primo passo per dare valore ai sacrifici del popolo libanese, affinché possa tornare nella sua terra completamente liberata e nelle case ricostruite, vivendo con dignità, libertà e orgoglio sotto la sovranità di uno Stato libanese che non condivida con nessun altro la propria autorità sul territorio e sul suo popolo". Lo ha dichiarato il presidente del Libano Joseph Aoun dopo la firma dell'accordo quadro con Israele, come si legge sull'account X della presidenza. (ANSA).