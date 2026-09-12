(ANSA) - ROMA, 12 SET - Il presidente libanese, Joseph Aoun, conferma che "al momento non ci sono nuovi colloqui con Israele". Lo riferiscono i media locali. Le dichiarazioni, effettuate durante la visita a sorpresa a Nabatieh, nel sud del Libano, insieme al comandante delle forze armate libanesi, giungono dopo che un funzionario del Dipartimento di Stato americano ha reso noto che il prossimo ciclo di negoziati mediati dagli Stati Uniti - previsto inizialmente a Roma per la prossima settimana - è stato rinviato a ottobre. (ANSA).