(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Restano in carcere i due giovani di origine egiziana di 19 e 22 anni fermati tre giorni fa a seguito della morte di Nicola Luciano Re, il pensionato di 92 anni deceduto in ospedale il 28 ottobre dopo aver subito il giorno prima un'aggressione in casa durante una tentata truffa con la tecnica del falso carabiniere. Lo ha deciso la gip di Milano Lorenza Pasquinelli convalidando i fermi e disponendo la custodia cautelare a carico di Hamdi Hassan, 19 anni, accusato di rapina e omicidio aggravati, e di Mohamed Abouelfetouh, 22 anni, che risponde della rapina aggravata di gioielli e altri oggetti di valore per aver fatto da "palo". Nelle indagini della Squadra mobile della Polizia, coordinate dalla pm Laura Biliotti, a carico dei due indagati sono stati raccolti diversi elementi tra cui tabulati telefonici, intercettazioni e immagini delle telecamere attorno all'abitazione dell'anziano in via Muratori, zona Porta Romana. Il 92enne, che aveva scoperto il raggiro, secondo l'accusa, sarebbe stato spintonato "con forza" e colpito alla testa. (ANSA).