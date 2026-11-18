(ANSA) - SALERNO, 18 NOV - Svolta nelle indagini per l'omicidio di Elda Capuano, la donna di 88 anni trovata morta nella sua abitazione di Castel San Giorgio (Salerno). I carabinieri hanno sottoposto a fermo, con l'ipotesi di omicidio aggravato, un uomo di 79 anni che è stato condotto in carcere. Secondo la ricostruzione investigativa, l'indagato - che era legato all'anziana da un rapporto di parentela - avrebbe reiteratamente accoltellato la donna, trovata senza vita nella propria abitazione da altri familiari (e non da una badante come inizialmente ipotizzato) che, non riuscendo a contattarla, si erano recati presso la sua abitazione. L'uomo, sottoposto ad immediato interrogatorio dal sostituto procuratore del Tribunale di Nocera Inferiore, ha ammesso i fatti effettuando una ricostruzione lucida e dettagliata dell'accaduto individuando il movente del gesto nella circostanza che l'anziana si era intromessa in una lite familiare tra lui e la propria consorte, a seguito della quale quest'ultima si era allontanata dalla propria abitazione. L'uomo ha anche fatto rinvenire l'arma utilizzata, un coltello munito di impugnatura a noccoliera, che è stato sottoposto a sequestro. Il fermo, adesso, dovrà essere sottoposto alla convalida da parte del gip. (ANSA).