(ANSA) - CORIGLIANO-ROSSANO, 19 AGO - E' stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni uccisa ieri con alcuni colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo a Villaggio Frassa nell'area urbana di Corigliano a Corigliano-Rossano, nel Cosentino. Il fermo è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Castrovillari al termine di un lungo interrogatorio nel Commissariato di Corigliano-Rossano della Polizia, che conduce le indagini, terminato stamani verso le 6. E' stato lo stesso uomo a dare l'allarme dicendo di avere trovato la moglie riversa a terra aggiungendo di avere visto due uomini allontanarsi. (ANSA).