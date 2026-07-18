(ANSA) - OSOPPO, 18 LUG - Una donna, di 74 anni, residente a Forgaria nel Friuli (Udine), è morta in un incidente stradale avvenuto a Osoppo (Udine), nella serata di ieri, sulla strada regionale 463. Secondo una ricostruzione, la vittima, alla guida di una utilitaria, ha perso il controllo del veicolo e si è scontrata frontalmente con un veicolo che procedeva nella direzione opposta. L'impatto è stato violento e le è stato fatale: i sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno solo potuto constatare il decesso. Il conducente dell'altra auto, un giovane di 21 anni residente a Majano (Udine), è stato trasportato all'ospedale di San Daniele con ferite non gravi. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri. (ANSA).