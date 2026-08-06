(ANSA) - ROMA, 06 AGO - Dall'Antitrust multe da 2,675 milioni di euro a Bird, Dott e Lime che "hanno ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati al Trasporto Pubblico Locale di Roma. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, si legge in una nota, ha concluso le istruttorie, avviate a novembre 2025, nei confronti dei tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità (e-bike e monopattini elettrici) nel territorio del Comune di Roma, per il periodo 2023-2026. (ANSA).