(ANSA) - ROMA, 19 NOV - L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha chiuso il procedimento per le società del gruppo Vorwerk, che produce Folletto e Bimby, valutando positivamente la previsione di misure di ristoro per i consumatori in possesso di un robot aspirapolvere Neato acquistato dal primo ottobre 2020. L'Agcm aveva avviato ad aprile il procedimento dopo l'interruzione dei servizi cloud dei robot Neato. Ha quindi accettato e reso vincolante un pacchetto di impegni presentato dalle società Neato Robotics Europe GmbH., Vorwerk & Co. Zehn GmbH. e Vorwerk SE & Co. KG congiuntamente a Vorwerk Italia s.a.s. e Vorwerk e Management S.r.l, che riconoscono ai consumatori possessori di un robot Neato di ricevere in sostituzione "un nuovo apparecchio Vorwerk "VR7" al posto dei modelli modelli D8, D9 e D10, e un voucher Vorwerk del valore di 500 euro al posto dei modelli D4, D6 e D7. "Rilevante da un punto di vista consumeristico - spiega l'Antitrust - anche l'impegno che prevede l'estensione a 10 anni della garanzia per i servizi digitali, inclusi gli aggiornamenti di sicurezza, degli apparecchi Vorwerk/Folletto VR7". Inoltre, "Al fine di garantire la massima diffusione possibile delle informazioni relative alle citate misure di ristoro e a come accedervi, le società si sono ulteriormente impegnate a diffondere un comunicato stampa relativo alle suddette misure". (ANSA).