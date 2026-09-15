(ANSA) - ROMA, 15 SET - L'Antitrust ha avviato un'istruttoria "in relazione all'operazione di concentrazione con cui Intesa Sanpaolo intende acquisire il controllo esclusivo di Banca Monte dei Paschi di Siena, tramite un'offerta pubblica di acquisto e scambio promossa l'8 giugno scorso". Lo rende noto l'Autorità. "Considerata la rilevanza degli operatori coinvolti nella concentrazione e l'ampiezza degli ambiti competitivi interessati, l'istruttoria dell'Antitrust - spiega un comunicato - è volta a verificare i possibili effetti sulle dinamiche concorrenziali in diversi e numerosi mercati bancari e assicurativi, su base sia locale che nazionale". (ANSA).