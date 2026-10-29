(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Nessun allarme è stato sottovalutato" né le azioni "diffuse e frastagliate di devastazione e saccheggio che si sono verificate il 17 e 18 ottobre erano completamente prevenibili per le dimensioni e per le modalità con cui, per la prima volta, sono state poste in essere". Lo afferma il direttore dell'Antiterorrismo Lucio Pifferi, che è anche il presidente del Casa - il comitato di analisi strategica antiterrorismo in cui siedono i vertici delle forze di polizia e d'intelligence - in merito alle informazioni raccolte dalle forze di polizia e dell'intelligence sui possibili rischi connessi alle manifestazioni che si sono svolte a Milano. Informazioni che, aggiunge sono state "con immediatezza messe a sistema da parte dell'Ufficio ordine pubblico del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e sul territorio dalle autorità di pubblica sicurezza senza alcuna sottovalutazione". (ANSA).