(ANSA) - BARI, 29 SET - Sono complessivamente 64.436 le persone detenute nelle carceri italiane, a fronte di una disponibilità di 46.318 posti. La situazione di sovraffollamento è in peggioramento rispetto agli anni scorsi. I dati sono contenuti nel XXII rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione in Italia, intitolato 'Tutto chiuso' e presentato oggi a Bari nella sede dell'associazione La giusta causa. Il documento rileva anche un progressivo arretramento delle misure alternative alla detenzione: le prese in carico dell'Ufficio esecuzione penale esterna per l'affidamento in prova ai servizi sociali (la misura alternativa più diffusa) sono scese a 24.627, in calo rispetto alle 26.151 dell'anno scorso, con un andamento analogo per la detenzione domiciliare. Sul fronte legislativo il governo ha introdotto oltre 55 nuovi reati, più di 60 nuove aggravanti e oltre 65 inasprimenti sanzionatori. Quanto alla condizione di detenzione, il rapporto evidenzia che il 60,26% della popolazione detenuta vive in regime chiuso (massima sicurezza ordinaria, alta sicurezza e 41-bis), mentre i provvedimenti di isolamento disciplinare sono aumentati del 171% rispetto al 2019. Cresce, parallelamente, la sofferenza psico-fisica delle persone recluse, che nel 46,5% dei casi ricorrono all'uso di sedativi o ipnotici. Il rapporto analizza anche la condizione degli istituti di pena: in 66 strutture su 102 visitate esistono reparti inagibili che sottraggono spazio vitale, e in 23 istituti penitenziari il wc e la cucina si trovano nello stesso ambiente. Il sovraffollamento aggrava la mancanza di acqua calda, riscontrata in 47 carceri, e l'assenza di docce in cella in 53 istituti. Secondo il rapporto infine, tra il 2018 e il 2024, la magistratura di sorveglianza ha accolto oltre 30mila ricorsi per trattamenti inumani e degradanti, legati principalmente all'indisponibilità dello spazio minimo di tre metri quadrati a persona. (ANSA).