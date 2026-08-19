(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Il National Anti-Corruption Bureau (Nabu), l'agenzia anticorruzione ucraina, ha annunciato un'operazione contro un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un deputato in carica e da un ex parlamentare e che coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente Volodymyr Zelensky. Lo riferisce il Kyiv Independent. Il Nabu è impegnato in una "operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale", aggiungendo che arriveranno ulteriori dettagli. A dicembre il Nabu aveva incriminato 5 deputati della fazione di Zelensky, Servitore del popolo, accusati di aver ricevuto denaro in cambio di voti parlamentari. Stando a una fonte delle forze dell'ordine a conoscenza dell'indagine che ha parlato con il Kyiv Independent, l'operazione ha visto la perquisizione delle abitazioni di Iryna Mudra, vice capo dell'ufficio presidenziale ucraino, e del parlamentare Vadym Stolar. (ANSA).