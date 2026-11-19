(ANSA) - NEW YORK, 19 NOV - Anthropic sbarca oggi al Nasdaq e le azioni del colosso dell'AI si avviano ad aprire in rialzo del 20% a 100 dollari, in rialzo rispetto agli 83 fissati nell'initial public offering. Lo riporta il Financial Times. L'amministratore delegato Dario Amodei e sua sorella Daniela Amodei hanno suonato la campanella dell'avvio delle contrattazioni al Nasdaq. "Non cederemo né alle pressioni commerciali né a quelle politiche", ha detto Amodei assicurando che Anthropic resterà "ossessionata con la sicurezza" dell'intelligenza artificiale. Diversi manifestanti hanno protestato fuori dal Nasdaq. "Stop agli oligarchi tech", si legge in uno dei cartelloni sventolati. "Congelare l'IA", si legge su un altro. (ANSA).