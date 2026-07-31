(ANSA) - PECHINO, 31 LUG - I modelli di intelligenza artificiale di Anthropic hanno "ottenuto un accesso non autorizzato" ai sistemi di tre organizzazioni durante la fase dei test che avrebbero dovuto tenerli isolati dal "mondo reale". Lo ha riferito la compagnia, dando conto di una situazione simile a quella accaduta a OpenAI. Pochi giorni fa, infatti, la rivale guidata da Sam Altman ha rivelato che i propri modelli avevano avuto accesso improprio a Internet e avevano agito in modo imprevisto durante i test di sicurezza. (ANSA).