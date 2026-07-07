(ANSA) - ROMA, 07 LUG - E' in arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno: da mercoledì, infatti, secondo iLMeteo.it, sono previsti fino a 39 gradi in Val Padana ed entro il weekend 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. E l'Oms avverte: "altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa". "La prossima ondata di calore si sta già formando sull'Atlantico - ha affermato il direttore generale dell'Oms Europa, Hans Henri P. Kluge - In Portogallo e nel sud della Spagna si prevedono temperature fino a 43 gradi questa settimana. Francia e Benelux si preparano a un'altra ondata di calore. Alcune zone dell'Asia centrale sono soffocate da temperature di 40 gradi". Uno scenario che in Italia trova conferma nell'impennata, mercoledì, dei bollini arancioni nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, il livello 2 (in una scala da 0 a 3) che indica il rischio per i più fragili. I bollini arancioni aumenteranno, infatti, dal solo uno di oggi (Firenze) ai 10 di domani (oltre al capoluogo toscano, Ancona, Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona). A guardare i bollini, che interessano 27 centri urbani, sarà quindi domani la giornata più calda di questa nuova ondata di calore: giovedì, infatti, quelli arancioni diminuiranno a tre (Perugia, Pescara e Torino), mentre è previsto un solo bollino rosso (massimo rischio per tutta la popolazione), sempre a Firenze. Le temperature percepite massime, spiegano al Comune toscano, sono attese fino a 36 gradi tra oggi e domani e 37 gradi giovedì. Nelle ore più calde della giornata le temperature dell'aria raggiungeranno 34 gradi oggi, 32 gradi mercoledì e 36 gradi giovedì, con valori minimi compresi tra 23 e 24 gradi. Le elaborazioni meteorologiche, spiega sempre il Comune, confermano il rafforzamento dell'anticiclone africano sul Mediterraneo e la sua estensione a Centro-Nord. Anche la Toscana sarà interessata da questa evoluzione, con un progressivo aumento delle temperature. Ma se l'Italia è alle prese con un caldo afoso, non va certo meglio in Spagna che, secondo l'Agenzia meteorologica statale (Aemet), è alle prese con una nuova intensa ondata di calore: si sono toccati i 44 gradi ad Aragona, in Catalogna e nella Comunità Valenciana 44 gradi e sono stati superati i 42 gradi a Siviglia, Cordova, Jaen, Huelva, nella regione meridionale dell'Andalusia, a Badajoz in Estremadura e a Ciudad Real, in Castiglia-La Mancha. Nelle prossime ore la soglia dei 40°C sarà superata in gran parte della penisola iberica. Caldo estremo anche in Marocco, sotto l'effetto del vento di Chergui, il vento molto caldo, secco e polveroso che, in arrivo dal Sahara, investe di frequente le coste atlantiche del Marocco. Le previsioni meteo restano bollenti fino a domenica 12 luglio, con punte di calore fino a 48 gradi. Il Mediterraneo, intanto, ha raggiunto a fine giugno "valori senza precedenti" per il periodo dell'anno, con temperature record fino a 2,6 gradi superiori alla norma, sempre secondo Aemet. L'agenzia ha aggiunto che il Mare Nostrum "ha superato persino la media normale del momento dell'anno in cui è più caldo, corrispondente alla seconda metà di agosto". (ANSA).