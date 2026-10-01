(di Alberto Rochira) (ANSA) - UDINE, 01 OTT - È di nuovo polemica politica in Friuli Venezia Giulia sul patrocinio concesso dal Comune di Udine al Fvg Pride, in programma sabato 3 ottobre nel capoluogo friulano. A contestare la decisione sono la Lega e Forza Italia, mentre esponenti dell'area progressista ne difendono il significato. "La decisione del Comune di Udine di concedere il patrocinio al Fvg Pride è una scelta politica e ideologica decisamente inopportuna", afferma il capogruppo della Lega in regione, Antonio Calligaris, secondo cui "una pubblica amministrazione non dovrebbe schierarsi a favore di una manifestazione, bensì rappresentare l'intera comunità". Calligaris contesta anche il manifesto del Pride, definito "degradante per le donne" con un riferimento ai "corpi mestruanti". "Non c'è decoro istituzionale tale da giustificare un patrocinio", sostiene. "La Sinistra si lava la coscienza con la concessione del patrocinio e va a braccetto con l'Islam radicale che calpesta i diritti delle donne e degli omosessuali", conclude. Roberto Novelli, consigliere regionale di Forza Italia, sottolinea invece che "la tutela dei diritti civili non è una concessione politica" e che dignità, libertà e uguaglianza "sono diritti che vanno difesi sempre". Al contempo, osserva, è legittimo chiedere chiarezza sul patrocinio a una manifestazione il cui manifesto, sostiene, contiene anche critiche alla Giunta regionale, posizioni anticapitaliste e rivendicazioni su immigrazione e politica internazionale. "Difendere i diritti delle persone non significa sottoscrivere automaticamente ogni posizione di chi quei diritti rivendica", afferma. Di segno opposto e compatte le reazioni dell'opposizione da Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) a Enrico Bullian (Casa Civica), da Serena Pellegrino (Avs) a Rosaria Capozzi (M5S). Honsell ricorda il primo Fvg Pride regionale, svoltosi a Udine nel 2017 quando lui stesso era sindaco, e sottolinea che "c'è ancora bisogno di manifestazioni come queste". Anche allora il patrocinio del Comune era stato al centro della polemica politica. Capozzi e Roberta Milocco (M5S) definiscono la scelta del Comune "un segnale di assoluto rilievo", a favore di "uguaglianza, libertà e rispetto". Bullian parla di "scelta di civiltà", mentre Pellegrino sottolinea il "profondo valore istituzionale" della manifestazione. Il corteo partirà e si concluderà al parco Moretti, attraversando il centro storico dalle 14.30 circa. Il Comune ha disposto divieti di sosta e chiusure temporanee lungo il percorso. Dopo la manifestazione sono previsti interventi, performance, il concerto delle Fucksia e il dj set finale. (ANSA).