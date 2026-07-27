(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Un'anomalia termica in quota tende a stazionare a ridosso della Sicilia, amplificando i fenomeni d'instabilità sull'isola, con rovesci e temporali anche intensi. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile. Il bollettino prevede dalle prime ore di domani precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio e temporale, anche di forte intensità, sulla Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Valutata allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico sull'isola. (ANSA).