(ANSA) - PALERMO, 17 LUG - Sono numerose le iniziative organizzate a Palermo domenica prossima per il 34esimo anniversario della strage di via Mariano D'Amelio, il 19 luglio 1992, in cui furono uccisi il magistrato e cinque agenti della polizia di Stato della scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Alle 10 al parco Piersanti Mattarella il Network Giovani Sicilia ha organizzato l'iniziativa "Però parlatene - Con un microfono aperto la legalità prende voce", cui interverranno il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, l'europarlamentare Giuseppe Antoci, il senatore ed ex magistrato Roberto Scarpinato, il deputato ed ex procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho, il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato Luca Pirondini, Giulia Sarti. Alle ore 10:30, sarà deposta una corona d'alloro alla presenza, del Capo della Polizia il prefetto Vittorio Pisani, davanti la lapide all'interno dell'Ufficio Scorte della Questura di Palermo che ricorda il sacrificio dei caduti nelle stragi di Capaci e via D'Amelio. Il Movimento Agende Rosse, che ha organizzato tre giorni di iniziative, ha concentrato le manifestazioni di domenica in via d'Amelio: dove sono previsti interventi dei familiari delle vittime, associazioni e realtà giovanili di Palermo. E poi ancora spettacoli teatrali e la conferenza "La verità oltre l'oblio di Stato", a cui parteciperanno magistrati, avvocati, giornalisti e intellettuali. Alle 16.58 il minuto di silenzio, con la lettura della poesia "Giudice Paolo" di Marilena Monti. Alle ore 16:30 nell'hotel San Paolo Palace, si svolgerà il convegno nazionale "Parlate di mafia", promosso dai gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia di Camera e Senato. All'incontro parteciperanno i capigruppo Lucio Malan e Giovanni Donzelli, prima della maratona oratoria a cui parteciperanno anche esponenti di Fdi in commissione Antimafia, tra cui la presidente Chiara Colosimo e il capogruppo Raoul Russo. Presente la deputata palermitana Carolina Varchi oltre a diversi protagonisti del dibattito pubblico. Alle 20 si svolgerà la fiaccolata in memoria di Paolo Borsellino, cui parteciperà Arianna Meloni, organizzata dai movimenti giovanili di Destra comunità '92 e forum XIX luglio con partenza da piazza Vittorio Veneto e arrivo in via D'Amelio dove alle ore 22.30, andrà in scena lo spettacolo teatrale "I giorni di Giuda - Intervista marziana a Paolo Borsellino", di Francesco Vitale e Manfredi Borsellino. (ANSA).