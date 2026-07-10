(ANSA) - PAVIA, 10 LUG - La professoressa Anna Odone, docente ordinario di Igiene e Medicina preventiva all' Università di Pavia e presidente della Sezione III del Consiglio superiore di Sanità, è stata nominata chair dello Scientific Advisory Board dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità. La nomina è stata proposta dal direttore regionale dell'Oms per l'Europa e ufficializzata durante la riunione di insediamento che si è svolta alla sede europea dell'Oms a Copenaghen. La professoressa Odone presiederà i lavori del Board, contribuirà a definirne l'agenda e coordinerà le attività dei gruppi di lavoro che verranno istituiti sui principali temi strategici. "Accolgo questo incarico - sottolinea Anna Odone - con grande senso di responsabilità. L'impatto delle politiche sanitarie dipende sempre più dalla capacità di trasformare le evidenze scientifiche disponibili in decisioni tempestive, efficaci ed eque. In un contesto caratterizzato da sfide senza precedenti per la sanità in Europa rafforzare il dialogo tra comunità scientifica e decisori pubblici è essenziale. Lo Scientific Advisory Board nasce proprio con questa missione e sarà per me un privilegio guidarne i lavori". (ANSA).