(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "Siamo dispiaciuti della decisione della presidente del Consiglio di rinunciare al confronto e di rifiutare il nostro invito al congresso di Napoli. Per noi sarebbe stato importante averla ospite, per dibattere dei temi e dei problemi della giustizia. Lotta alle mafie, giustizia minorile, violenza di genere, carceri. E tanti altri nodi che riguardano l'efficienza del nostro sistema e le ricadute sui cittadini, su cui una dialettica leale sarebbe fondamentale. La magistratura associata ha fatto un passo verso il dialogo, ma purtroppo ha ricevuto l'ennesimo attacco strumentale, in merito a una sentenza che riguarda l'applicazione di una legge dello Stato. Ne siamo profondamente rammaricati". Così il presidente dell'Associazione nazionale magistrati Giuseppe Tango. (ANSA).