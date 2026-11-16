(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "Siamo in attesa delle decisioni del tavolo nazionale, nel frattempo stiamo lavorando al programma, alle proposte, alle idee per la città". Così Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio, a chi le chiedeva sulla sua possibile candidatura alle prossime elezioni comunali di Roma, previste per la prossima primavera. Secondo una ricostruzione pubblicata ieri dal Messaggero, il centrodestra avrebbe l'accordo per candidare Angelilli contro il sindaco Roberto Gualtieri. Sempre secondo il quotidiano, però, l'annuncio ufficiale sarà dato sabato 12 dicembre ad Atreju, la kermesse annuale di Fratelli d'Italia, partito di cui fa parte la stessa Angelilli. (ANSA).