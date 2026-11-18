(ANSA) - TORINO, 18 NOV - Angela Merkel, già cancelliera federale della Germania, sarà tra i riconoscimenti della sessantesima edizione del Premio Acqui Storia, in programma nel 2027, come 'Testimone del Tempo'. L'anticipazione è stata data ad Alessandria durante la presentazione del secondo Rapporto economico Monferrato 2026, organizzata da Il Piccolo nella Sala del Broletto della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. I dati del rapporto economico saranno pubblicati nei prossimi giorni sul giornale, sulle versione online e sul cartaceo. La notizia del riconoscimento alla Merkel è stata confermata sul palco, insieme al direttore de Il Piccolo Marcello Feola, alla presenza del sindaco di Acqui Terme, Danilo Rapetti. Acqui Storia, nato nel 1968, è legato alla memoria della Divisione Acqui e dei militari italiani uccisi nel settembre 1943 a Cefalonia e Corfù. Il riconoscimento promuove la ricerca storica, la saggistica e la narrativa. (ANSA).