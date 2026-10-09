(ANSA) - TRIESTE, 09 OTT - Una panoramica sulla valorizzazione dei fari e di altre strutture demaniali è stata presentata oggi da Luca Andreoli (a.d. di Difesa Servizi), al convegno "I mari italiani protagonisti della vela mondiale", promosso, a bordo di nave Vespucci, nell'ambito della Barcolana. "La salvaguardia dei fari è una delle attività che abbiamo avviato per valorizzare il patrimonio pubblico, una delle attività - ha sottolineato Andreoli - che più ha reso tangibile il lavoro che si può realizzare sugli immobili pubblici. I fari, che la Marina ci ha messo a disposizione, sono ancora attivi ma hanno al loro interno gli alloggi dei faristi, non più utilizzati, che nel tempo sono stati recuperati e pensati per altri usi, come quello turistico, e in qualche modo restituiti alla collettività". Sui fari, ha spiegato ancora Andreoli, "abbiamo costituito una rete in tutto lo Stivale, anche grazie a piccoli imprenditori che sono intervenuti nei vari siti, e con il Marina Militare Nastro Rosa Tour abbiamo fatto una operazione di marketing. Il tour è diventato qualcosa di straordinario, attraverso lo sport siamo riusciti a realizzare quell'attività promozionale alla quale puntavamo, che si rivela anche una attività promozionale per il nostro Paese". Non solo fari: Andreoli ha ricordato che "tante altre strutture demaniali sono interessate da operazioni utili a renderle fruibili dal pubblico, penso alle basi della Marina, aperte durante eventi e manifestazioni, iniziative sempre molto apprezzate dalla cittadinanza". (ANSA).