(ANSA) - MILANO, 02 OTT - "Non mi sembra ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo. Se capiterà di dover andare proprio a giudizio, cioè di affrontare un vero e proprio processo, l'affronteremo". Lo ha affermato Andrea Sempio, nei cui confronti si profila una richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, in una intervista che andrà in onda questa sera a 'Quarto Grado', su Retequattro, di cui è stata resa nota un'anticipazione. "Avevo il 44 ai tempi e ce l'ho ancora oggi", aggiunge Sempio sul tema dell'impronta della scarpa sulla scena del crimine e, in particolare, sulla consulenza dei pm sulla compatibilità del suo piede. Se avessero trovato a casa sua, ha aggiunto il 38enne, "una scarpa riconducibile a quella, magari sporca del sangue di Chiara, è un conto. Ma finché dici 'è compatibile', va bene. Non hai un elemento vero - ha concluso - che collega quello". (ANSA).