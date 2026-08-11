(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Il caldo continua a non dare tregua in Italia. Anche questa settimana le massime si manterranno diffusamente sopra i 37 gradi, con picchi di 39-40°C nelle zone interne: si tratta di almeno 7-8 gradi sopra la media di metà agosto. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de 'iLMeteo.it', la quarta ondata di calore potrebbe concludersi tra lunedì 17 e martedì 18. Le prime indicazioni, infatti, sono per un abbassamento delle temperature in quelle date. Questo probabile scenario, secondo l'esperto, è spiegato analizzando i modelli meteorologici d'oltreoceano, precisamente le mappe della pressione tra Usa e Canada. "In questo momento - nota Tedici - una forte instabilità sta colpendo la zona dei Grandi Laghi americani e si sta spingendo verso l'Oceano Atlantico. È molto probabile che questa perturbazione abbandoni gli States nei prossimi giorni per intraprendere un lungo viaggio: sfilerà sotto la Groenlandia, colpirà l'Islanda, attraverserà la Francia e, infine, si tufferà sull'Italia". In attesa del fresco, il caldo non mollerà la presa sull'Italia anche di notte: "raggiungeremo un probabile apice del caldo notturno nella giornata di giovedì, con afa a Milano, sul Lago di Garda e lungo le coste venete, romagnole, liguri, toscane, laziali e di quasi tutto il Sud". Nel dettaglio: Martedì 11. Al Nord: soleggiato e caldo, temporali di calore sulle Alpi e possibili fino in pianura sul Triveneto. Al Centro: sole e caldo, locali temporali in Appennino. Al Sud: soleggiato e caldo. Mercoledì 12. Al Nord: sole e caldo, temporali pomeridiani sui rilievi. Al Centro: sole e caldo, temporali sugli Appennini. Al Sud: qualche temporale in Calabria. Giovedì 13. Al Nord: sole e caldo, meno temporali sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: sole e caldo, temporali sugli Appennini. Tendenza: probabile fine della quarta ondata di caldo africano tra lunedì 17 e martedì 18. (ANSA).