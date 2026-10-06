(ANSA) - ROMA, 06 OTT - "L'obiettivo primario dell'Anci è la tutela dei Comuni, che hanno assolutamente bisogno di supporto e indicazioni chiare e non equivocabili per procedere al corretto espletamento delle gare, ed evitare di esporsi al rischio di ulteriori contenziosi e dei costi gravosi che ne conseguono". Lo ha affermato il sindaco di Ancona Daniele Silvetti, vicepresidente vicario Anci, nella Commissione sullo schema di bando per le concessioni balneari, dove hanno partecipato 70 comuni costieri d'Italia. "L'attuale schema di bando - ha sottolineato - presenta ancora criticità proprio in ordine all'obiettivo di fornire regole certe ed univoche, in particolare con particolare riferimento al principio della scarsità della risorsa e al tema degli indennizzi. Anci chiede quindi di perfezionare il testo affinché sia un reale strumento di supporto operativo e di ausilio per i Comuni, garantendo uniformità e certezza giuridica". (ANSA).