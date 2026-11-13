(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "Oggi chiederemo di dare continuità agli investimenti pubblici e privati fatti nelle costruzioni che hanno dato un grande contributo alla crescita e all'occupazione, perché un quarto della crescita dell'occupazione è legata al settore delle costruzioni. In particolare chiederemo due cose: la prima di trovare le risorse per il caro materiali nei cantieri, altrimenti richiamo che i cantieri si blocchino". Lo ha detto il direttore generale dell'Ance Romain Bocognani entrando a Palazzo Chigi per il tavolo tra governo e parti sociali sulla manovra. Le risorse necessarie, ha ricordato, sono "1,4 miliardi per 13 mila cantieri in Italia e 7mila imprese". (ANSA).