(ANSA) - TORINO, 29 OTT - Anas ha sospeso in via cautelativa da ogni incarico i tre funzionari della struttura territoriale del Piemonte finiti agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta della procura di Novara su un presunto sistema di corruzione legato alla realizzazione di opere viarie a servizio di poli logistici e commerciali. I tre, secondo gli investigatori, avrebbero ricevuto denaro, arredi e dispositivi tecnologici in cambio di agevolazioni nelle procedure amministrative. In una nota, Anas esprime "piena fiducia nell'operato della magistratura" e conferma la propria "totale disponibilità a collaborare con le Autorità competenti ai fini dell'accertamento dei fatti". L'indagine, condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Novara, ha portato agli arresti domiciliari anche un architetto. Il valore complessivo delle presunte utilità ricevute dai pubblici ufficiali è stimato in circa 97mila euro. Le opere interessate dalle indagini si trovano nei comuni di Novara, Cameri e Trecate. La sospensione dei tre dipendenti, precisa Anas, è stata disposta in attesa degli accertamenti e dell'eventuale definizione delle rispettive responsabilità. (ANSA).