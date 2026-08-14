(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Tra partenze last minute e dai primi rientri, per il ponte di Ferragosto sono previsti oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Lungo la rete Anas per il terzo fine settimana di agosto è atteso traffico in costante aumento. Viabilità Italia prevede bollino rosso oggi pomeriggio e domani mattina e per gli spostamenti dai grandi centri urbani per weekend brevi verso le località di villeggiatura e di mare. Mentre nella giornata di domenica 16 sarà dovuto ai primi rientri verso le grandi città. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore oggi, venerdì 14 agosto dalle 16 alle 22, sabato 15 agosto e domenica 16 agosto dalle 7 alle 22. L'intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici, in particolare le grandi arterie del centro sud e al nord i raccordi autostradali verso i valichi di confine. In vista dell'aumento dei flussi, Anas ha potenziato l'impegno del personale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi (1.414). Per far fronte all'incremento del traffico, ha all'attivo circa 2.500 tra tecnici e personale di esercizio, insieme agli operatori delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale. (ANSA).