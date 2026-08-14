(ANSA) - BOLOGNA, 14 AGO - Hanno deciso di sposarsi all'Ospedale 'Infermi' di Rimini mostrando che l'amore va oltre la malattia e inviando un messaggio di speranza. Protagonisti un uomo e una donna riminesi diventati marito e moglie, pronunciando il loro sì, al Pronto Soccorso: un sì scandito, saltando le pubblicazioni, davanti ai testimoni e all'ufficiale di stato civile, complice l'improvviso peggioramento delle condizioni di salute dell'uomo, affetto da una grave patologia. La cerimonia alla presenza dei loro quattro testimoni, di alcuni familiari, degli ufficiali anagrafe del Comune e della dottoressa Tiziana Perin, direttrice del Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza si è tenuta nella stanza medica dell'Osservazione Breve Intensiva, commuovendo, spiegano dall'Ausl Romagna, l'intera struttura sanitaria. "E' stato un momento di pura emozione - racconta la dottoressa Perin -: eravamo tutti profondamente commossi nel vedere quanto amore unisse queste due persone, come se con quel 'lo voglio', una sorta di giuramento eterno, avessero in qualche modo fermato il tempo e sconfitto il male. Ci siamo adoperati perché tutto fosse per quanto possibile perfetto, pur in un periodo di intenso lavoro sforzandoci di regalare loro un po' di intimità in quella stanza, addobbata con alcuni fiocchi azzurri ricavati da grembiuli da lavoro. E' stato un onore per me e per gli operatori del Pronto Soccorso contribuire nel nostro piccolo a realizzare il loro grande desiderio". (ANSA).