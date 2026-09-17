(ANSA) - CATANIA, 17 SET - "Credo di sapere chi sia l'assassino, Noemi viveva una situazione di soggezione, lei frequentava una persona inquietante, chiamiamolo Mister X, non voglio dire il nome, ma so che ha le ore contate. Tony Proietto? Ha sbagliato a non chiamare subito le forze dell'ordine". Lo ha detto Francesca, amica di Noemi Impellizzeri, trovata morta lo scorso agosto in casa a Riposto (Catania), parlando in diretta con Ore 14, su Rai 2. L'unico indagato è l'amico Tony Proietto. "Era una ragazza solare, però fragile - ha detto Francesca - ho dei sospetti, aveva cattive frequentazioni, anche una persona molto inquietante, penso che possa averle fatto del male, non dico il nome, chiamiamolo Mister X. Secondo me ha le ore contate, non capisco perché non si va a costituire, sono venuti i Ris, non si scappa, non so perché avrebbe potuto ucciderla. L'ira di quest'uomo si commenta da sola, è follia". "Il paese è piccolo, la gente parla, abbiamo visto chi frequentava - ha continuato -. Lei viveva una situazione di soggezione nei confronti di questa persona. E' stata trovata in mutandine, sto aspettando l'autopsia, un approccio? Spero di sbagliarmi, ma lei non stava mai in abbigliamento intimo, neanche con 40 gradi". Su Tony Proietto, unico indagato, Francesca si è dimostrata scettica in merito al suo coinvolgimento. "Ha sbagliato a non chiamare subito le forze dell'ordine". "Spero che quest'uomo mi stia guardando - ha sottolineato parlando del suo Mister X- , so chi è, lo conosco, gli vorrei dire che ha le ore contate, Noemi avrà giustizia ed è giusto che riposi in pace". (ANSA).