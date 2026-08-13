(ANSA) - ROMA, 13 AGO - "Le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo, volto a intimidire e molestare questa famiglia, sono ripugnanti": lo scrive su X l'ambasciatore statunitense in Israele, riferendosi ai coloni israeliani che assediano l'abitazione di due famiglie palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. "Non ci sono scuse per un comportamento così violento", ha scritto Mike Huckabee su X. Tra le abitazioni nel mirino c'è anche una di proprietà di un cittadino statunitense. (ANSA).