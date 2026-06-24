(ANSA) - ROMA, 24 GIU - La premier Giorgia Meloni "ha fatto un lavoro eccellente in Italia in questi cinque anni e ha portato l'Italia a diventare leader mondiale e gode di grande rispetto. Penso che gli italiani siano intelligenti e che continueranno a prendere le decisioni giuste nella loro leadership": lo afferma l'ambasciatore Usa in Italia, Tilman J Fertitta, in un'intervista a SkyTg24. A proposito dell'uso delle basi Usa in Italia, l'ambasciatore ha poi aggiunto: "Posso confermare che abbiamo un accordo bilaterale da decenni con l'Italia in base al quale ci sosteniamo a vicenda. E ho sempre visto entrambe le parti rispettare i propri impegni". (ANSA).