(ANSA) - ROMA, 11 OTT - L'ambasciata statunitense in Arabia Saudita ha innalzato il livello di allerta per i cittadini americani presenti nel Paese. Ha inoltre limitato l'accesso del proprio personale agli aeroporti sauditi di Gedda e Dammam, dopo l'attacco degli Houthi allo scalo di Riad che ha provocato 12 morti, tra cui un americano, e oltre 300 feriti. E' quanto si legge in una nota dell'ambasciata Usa. "I dipendenti del governo statunitense che lavorano in Arabia Saudita necessitano di un'autorizzazione speciale per utilizzare l'aeroporto internazionale Re Khalid di Riad, così come gli aeroporti di Gedda e Dammam", si legge nella nota. (ANSA).