(ANSA) - MOSCA, 07 AGO - Una "provocazione frettolosamente orchestrata" che "serve esclusivamente agli obiettivi di Kiev e all'ala militarista della classe politica europea". Così l'ambasciata russa a Berlino ha definito l'allarme delle autorità tedesche sul ritrovamento all'aeroporto di Lipsia di un drone carico di esplosivo vicino ad un aereo ucraino. "La vera minaccia per la Germania oggi non sono gli ipotetici 'attacchi ibridi' di Mosca, che non esistono, ma i politici che, con entusiasmo, elaborano scenari di una rapida guerra con la Russia e che propongono ai cittadini tedeschi di parteciparvi", aggiunge l'ambasciata sul suo canale Telegram. (ANSA).