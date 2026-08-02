(ANSA) - MOSCA, 02 AGO - Pianificando un attentato in uno dei migliori ristoranti italiani di Mosca, "i terroristi ucraini" hanno voluto "intimidire gli italiani che lavorano in Russia, far intendere che anche loro sono nel mirino e possono in qualsiasi momento essere le prossime vittime di questi mascalzoni". E' quanto afferma l'ambasciata russa in Italia in merito all'esplosione di un ordigno artigianale ieri sera al ristorante Balzi Rossi, che ha provocato 5 morti e 19 feriti, secondo un bilancio non ufficiale. Lo chef del ristorante è italiano. (ANSA).