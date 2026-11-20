(ANSA) - ROMA, 20 NOV - L'ambasciata dell'Ucraina a Roma ha risposto su X dopo l'inserimento di politici italiani nella black list del sito web ucraino Myrotvorets e la richiesta di chiarimenti del governo. Il sito web "non è una fonte ufficiale di informazione dello Stato ucraino, non fa parte del sistema degli organi statali dell'Ucraina e non è autorizzato a rappresentarne la posizione". L'ambasciata ritiene "inappropriato" usare informazioni "di fonti non ufficiali" per "creare un quadro distorto della posizione dell'Ucraina o di alimentare artificialmente le tensioni nelle relazioni bilaterali". Le relazioni tra i due paesi, aggiunge, "restano solide" (ANSA).